Происшествия

5 подписчиков

В Забайкальском крае возбуждены уголовные дела в связи с железнодорожным происшествием с участием двух грузовых поездов

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту схода вагонов в Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх