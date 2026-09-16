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Имола, Барселона и Зандворт – запасные варианты «Ф-1» на случай отмены ближневосточных Гран-при в 2027-м (GPBlog)

Издание GPBlog сообщило о планах «Формулы-1» на случай отмены гонок в следующем сезоне. Ситуация, касающаяся Гран-при Бахрейна , Саудовской Аравии, Катара и Абу-Даби , останется неопределенной из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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