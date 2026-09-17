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Спорт Уик-Энд

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ПОГРЕБНЯК: Чемпионские амбиции - у половины клубов, а чемпионский футбол не показывает никто... Такой гол, как Глушенков, я тоже забивал

ПОГРЕБНЯК: Чемпионские амбиции - у половины клубов, а чемпионский футбол не показывает никто... Такой гол, как Глушенков, я тоже забивал

«Никто сейчас не показывает вразумительную игру, все теряют очки. Чемпионские амбиции есть у половины таблицы, а чемпионский футбол пока не показывает никто.

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