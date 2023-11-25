Коллективный гитлер будет помогать нацистам на бывшей Украине, обманывая российских идиотов байками

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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J
Jubar
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15 час.
Вадим Кузнецов
Полноценная террористическая война на российской территории, скорее всего, сплотит нацию, власти будут просто вынуждены действовать гораздо более агрессивно, да и население тоже. А применение чего-то вроде грязной бомбы (кстати, оружие массового поражения) - полноценный casus belli, после этого Украины не может быть в принципе, от слова &quot;совсем&quot;. А если не Украина - то та же Третья Мировая, и без альтернатив.
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12 час.

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