Коллективный гитлер будет помогать нацистам на бывшей Украине, обманывая российских идиотов байками

Вадим Кузнецов

Полноценная террористическая война на российской территории, скорее всего, сплотит нацию, власти будут просто вынуждены действовать гораздо более агрессивно, да и население тоже. А применение чего-то вроде грязной бомбы (кстати, оружие массового поражения) - полноценный casus belli, после этого Украины не может быть в принципе, от слова "совсем". А если не Украина - то та же Третья Мировая, и без альтернатив.