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FiNE NEWS

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Петербурженка пошла в суд из-за сорванного концерта Канье Уэста и требует вернуть все до копейки

Вот это поворот! Петербурженка Алена Жгун решила не оставлять просто так 18,7 тысячи рублей, которые потратила на билет к Канье Уэсту.

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