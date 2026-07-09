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Царьград

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Пашинян анонсировал увольнения за дефекты в новых школах и больницах

Пашинян анонсировал увольнения за дефекты в новых школах и больницах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о намерении проводить внезапные проверки новых и недавно отремонтированных школ, детских садов, больниц и прочих государственных объектов на регулярной основе.

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