Пашинян анонсировал увольнения за дефекты в новых школах и больницах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о намерении проводить внезапные проверки новых и недавно отремонтированных школ, детских садов, больниц и прочих государственных объектов на регулярной основе.
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