Казахстан ставит бензиновый "заслон": слишком много топлива уходит из страны

Казахстанские власти перешли к решительным мерам в борьбе с "бензиновым туризмом". Вдоль государственной границы развернута масштабная сеть из 59 стационарных контрольных пунктов, где сотрудники полиции и профильных ведомств перешли на круглосуточный режим работы.
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