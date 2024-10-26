Политнавигатор Лукашенко спешит провести самые тихие перевыборы самого себя Когда президентский самолет Лукашенко уже, вероятно, прогревал двигатели перед тем, как отправиться в Казань, стало известно о том, что Палата Представителей белорусского парламента назначила президентские выборы на 26 января, хотя можно было спокойно дожидаться лета – предыдущие выборы прошли, как известно, в августе, и выборы можно было назначить на любой день не позднее 20 июля.
Александр Лукашенко: Олигархи тянут Белоруссию в состав РФ, но это «война»
Комментарии
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Семен Демин
Белорусы правы - во всех бедах России виновны олигархи, компрадорская буржуазия, которые питают пятую колонну, провоцируют коррупцию, тихой сапой работают на врагов. А их деньги и чада живут и учатся за бугром. Пока олигархи правят в стране Россия не вылезет из дерьма. Население РФ сокращается по полмиллиона в год и исключительно за счет русских.
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1 час.
Mashunin
Кто такие олигархи, компрадорская буржуазия - это еврейские воры и дармоеды , которые пришли к власти, поставив во главе государства Россия предателя ельцина, об этом говорил Лифшиц в Израиле (см. Аргументы недели №22 10 июня 2020 г.). И эти гниды продолжают грабить, как Россию, так и Украину - вот этого не хочет Лукашенко. Но по моему мнению ему все равно надо участвовать в СВО.
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1 час.
М
Мария
Нашим братьям повезло с Лукашенко. Дай Бог ему здоровья!
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24 мин.
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