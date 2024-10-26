Александр Лукашенко: Олигархи тянут Белоруссию в состав РФ, но это «война»

Белорусы правы - во всех бедах России виновны олигархи, компрадорская буржуазия, которые питают пятую колонну, провоцируют коррупцию, тихой сапой работают на врагов. А их деньги и чада живут и учатся за бугром. Пока олигархи правят в стране Россия не вылезет из дерьма. Население РФ сокращается по полмиллиона в год и исключительно за счет русских.

Mashunin

Кто такие олигархи, компрадорская буржуазия - это еврейские воры и дармоеды , которые пришли к власти, поставив во главе государства Россия предателя ельцина, об этом говорил Лифшиц в Израиле (см. Аргументы недели №22 10 июня 2020 г.). И эти гниды продолжают грабить, как Россию, так и Украину - вот этого не хочет Лукашенко. Но по моему мнению ему все равно надо участвовать в СВО.