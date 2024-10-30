«ПСЖ» лишат нового стадиона. Клуб ненавидит весь Париж

Переедут в деревню?«ПСЖ» всегда ассоциировался со стадионом «Парк де Пренс», но никогда им не владел.
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