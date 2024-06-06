📚Собрали недавно принятые законы и новые инициативы, которые призваны защитить наш язык в самых разных сферах.
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📚Собрали недавно принятые законы и новые инициативы, которые призваны защитить наш язык в самых разных сферах.