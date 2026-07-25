❗️ Беспилотная опасность объявлена в Омской области. Ранее аналогичный режим ввели в соседней Тюмени и в Свердловской области.
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❗️ Беспилотная опасность объявлена в Омской области. Ранее аналогичный режим ввели в соседней Тюмени и в Свердловской области.
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