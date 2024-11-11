Николай Цискаридзе рассказал, почему не может смотреть «Щелкунчика»

По его мнению, многие зрители уже устали от привычной версии Николай Цискаридзе стал участником одной из встреч на платформе VK Лекторий, где в интервью поделился своими взглядами на балет «Щелкунчик», современных педагогов-хореографов, популярность искусства и даже квадроберах, передает Gazeta.