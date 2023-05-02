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Подготовка операторов БЛА ЦВО в тыловом районе проведения СВО

Подготовка операторов БЛА ЦВО в тыловом районе проведения СВО

Под руководством опытных инструкторов военнослужащие изучают правила требований безопасности по применению боеприпасов, технические характеристики БЛА и способы их применения для нанесения поражения личному составу и бронетехнике противника.

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