Сенатор Волошин: ВСУ готовы с химоружием оставить выжженную землю в Донбассе

Командование ВСУ готово использовать химическое оружие, чтобы оставить после себя выжженную землю на ещё не освобождённых Россией территориях в Донбассе, в частности в Краматорске и Славянске, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.
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