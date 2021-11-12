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На Украине проведут учения у границы с Белоруссией

На Украине проведут учения у границы с Белоруссией

Глава МВД Украины Денис Монастырский в ходе эфира на телеканале «1+1» сообщил о том, что батальоны территориальной обороны страны в течение ближайшего месяца будут призваны с целью прохождения боевых учений неподалеку от границы с Белоруссией.

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