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Бителло о проклятии «Динамо»: «Об этом даже не стоит задумываться. Я верю только в Бога, его силу. Мы способны конкурировать с «Зенитом» и другими клубами за трофеи»

Полузащитник « Динамо » Бителло высказался о том, что клуб давно не выигрывал трофеев.  – «Динамо» не становилось чемпионом России уже 50 лет, больше 30 лет не выигрывало Кубок страны.

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