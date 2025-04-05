Овечкин сравнялся с Гретцки: 894 гола в НХЛ и новое стремление вперед

Александр Овечкин сравнял счёт с легендарным Уэйном Гретцки, достигнув отметки в 894 гола в НХЛ. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» вновь удивил своей игрой в матче против «Чикаго», продолжая путь к новым вершинам.