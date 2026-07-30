ФИФА планирует получить 4,2 млрд долларов от инвесторов уже к октябрю в рамках нового проекта ЧМ (Sky Sports)

ФИФА уже активно работает над планами по продаже части прав на ЧМ частным инвесторам. Как стало известно Sky Sports News, ФИФА уже планирует получить первое финансирование от частных инвесторов менее чем за 100 дней в рамках ускоренного запуска нового проекта, связанного с чемпионатом мира по футболу.