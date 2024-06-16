Премьер-министр Нидерландов назвал «глупым» мирное предложение Путина

«Глупое мирное предложение» президента России Владимира Путина Украине в пятницу показывает, что он «явно находится в панике», заявил уходящий премьер-министр Марк Рютте на украинском саммите в Швейцарии, сообщило 16 июня издание NL Times.
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