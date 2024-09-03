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ФНС исключит 27 стран ЕС из списка для автообмена страновыми отчетами

ФНС исключит 27 стран ЕС из списка для автообмена страновыми отчетами

Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует расширить перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией, включив в него, в частности, 25 государств Евросоюза.

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