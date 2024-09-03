ФНС исключит 27 стран ЕС из списка для автообмена страновыми отчетами

Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует расширить перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией, включив в него, в частности, 25 государств Евросоюза.
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