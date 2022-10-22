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Боатенг мог заставить девушку, которую абьюзил, подписать бумаги о неразглашении. Через две недели она покончила с собой

Вскрылись новые подробности дела о смерти бывшей девушки Джерома Боатенга. Защитник «Лиона» сейчас судится с другой девушкой, матерью двух своих детей Шерин Зенлер.

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