Аномально жаркий август ожидается в Омской области. По прогнозу Гидрометцентра, в последний месяц лета на большей части территории региона температура воздуха будет выше, чем обычно.
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Аномально жаркий август ожидается в Омской области. По прогнозу Гидрометцентра, в последний месяц лета на большей части территории региона температура воздуха будет выше, чем обычно.
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