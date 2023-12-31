Худший период инфляции в США, возможно, уже позади, чего не скажешь о рецессии, сообщает CNN.В это время в прошлом году наблюдалась заоблачная инфляция в США, что не оставляло ФРС иного выбора, кроме как продолжать повышать процентные ставки.