Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Худший период инфляции в США, возможно, уже позади, чего не скажешь о рецессии

Худший период инфляции в США, возможно, уже позади, чего не скажешь о рецессии, сообщает CNN.В это время в прошлом году наблюдалась заоблачная инфляция в США, что не оставляло ФРС иного выбора, кроме как продолжать повышать процентные ставки.

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