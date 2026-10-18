Vladimir Zelensky said that he cannot be compared with Putin, and Trump is wrong. The head of the Kiev regime said this in an interview with the Meet the Press program on NBC.
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