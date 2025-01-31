Оказывается, их просто кинули...

TAKSISTO (Елена Субботина) Я конечно понимаю, что тем представителям культурного бомонда, который взбрыкнул и покинул Россию, сегодня очень тяжко, они оказались на обочине жизни, но и снисхождения не испытываю к этим доморощенным актеришкам и певцам.