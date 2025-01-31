Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Оказывается, их просто кинули...

Оказывается, их просто кинули...

TAKSISTO (Елена Субботина) Я конечно понимаю, что тем представителям культурного бомонда, который взбрыкнул и покинул Россию, сегодня очень тяжко, они оказались на обочине жизни, но и снисхождения не испытываю к этим доморощенным актеришкам и певцам.

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Комментарии
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ТЗ
Татьяна Здоровцева
Да они ещё и тупые!
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