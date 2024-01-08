Блинкен: нынешний виток палестино-израильского конфликта может дать метастазы

Текущий виток конфликта между палестинской стороной и Израилем может дать метастазы. С соответствующим предупреждением, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: США», выступил руководитель американского Государственного департамента Энтони Блинкен.
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