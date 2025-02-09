«В результате решительных наступательных действий»: российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР

Бойцы Южной группировки войск освободили населённый пункт Орехово-Василевка в ДНР. Как сообщили в Минобороны, в результате ударов группировок войск ВС РФ были поражены инфраструктура военных аэродромов и объект газонефтяной отрасли, обеспечивавший работу ВПК Украины.