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Нам долгие годы лапшу на уши вешали, что, мол, то, что творится мигрантами в Европе, в России невозможно по нескольким причинам...

Нам долгие годы лапшу на уши вешали, что, мол, то, что творится мигрантами в Европе, в России невозможно по нескольким причинам...

Сотрудницу «Матч ТВ» изнасиловали трое узбеков рядом с телецентром «Останкино».  Нападение на девушку произошло в ночь на 6 июля, когда она поздно возвращалась с работы.

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Комментарии
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Валерий Цымбулов
Почему фсб не принимает мер. Ведь это политические провокации с поддержкой пятой колонны.
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4 час.
виктор климахин
проходя    не  раз   замечал   как   черножопые    чурки   басмачи   ишаки    не  расстаются   с  мобилами   смотрят    смеются    и   танцуют    как  артисты    Помогли    хорошие  знакомые   смотрят    исламский  канал     в  интернете    как   толпой  насилуют   детей  девок  баб    бют    белого  человека  издеваются   убивают   и  убивали    30   и   40  лет   тому  назад   наставляют   муфтии   с   чуркистана    как   вести    с  Россиянами   Это    смотрят    и    как  черножопые   мигранты    негры  беженцы    арабы     толпой  насилуют    европейку    бют   убивают    европейцев        ведут  себя  как   дома     и  закон  им   не  указ    И  азиаты   с  чуркистана    выкладывают   как   они   в  России    совершают   преступления     против   Россиян    как    бешенные   собаки    и  шакалы    муфтии   им    дают    добро     как  войнам    исламистам   шайтана   с  чуркистана   ТОЛЬКО   УБИВАТЬ   ВСЕХ    ИСЛАМИСТОВ  МИГРАНТОВ   ЧЕРНОЖОПЫХ   ЧУРОК   БАСМАЧЕЙ    КАК  БЕШЕННЫХ   СОБАК  И   ШАКАЛОВ
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3 час.
Е Ва
&quot;они сюда приехали не жить с нами, а жить вместо нас&quot;
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1 час.

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