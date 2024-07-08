Сотрудницу «Матч ТВ» изнасиловали трое узбеков рядом с телецентром «Останкино». Нападение на девушку произошло в ночь на 6 июля, когда она поздно возвращалась с работы.
Нам долгие годы лапшу на уши вешали, что, мол, то, что творится мигрантами в Европе, в России невозможно по нескольким причинам...
Комментарии
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Валерий Цымбулов
Почему фсб не принимает мер. Ведь это политические провокации с поддержкой пятой колонны.
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4 час.
виктор климахин
проходя не раз замечал как черножопые чурки басмачи ишаки не расстаются с мобилами смотрят смеются и танцуют как артисты Помогли хорошие знакомые смотрят исламский канал в интернете как толпой насилуют детей девок баб бют белого человека издеваются убивают и убивали 30 и 40 лет тому назад наставляют муфтии с чуркистана как вести с Россиянами Это смотрят и как черножопые мигранты негры беженцы арабы толпой насилуют европейку бют убивают европейцев ведут себя как дома и закон им не указ И азиаты с чуркистана выкладывают как они в России совершают преступления против Россиян как бешенные собаки и шакалы муфтии им дают добро как войнам исламистам шайтана с чуркистана ТОЛЬКО УБИВАТЬ ВСЕХ ИСЛАМИСТОВ МИГРАНТОВ ЧЕРНОЖОПЫХ ЧУРОК БАСМАЧЕЙ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК И ШАКАЛОВ
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3 час.
Е Ва
"они сюда приехали не жить с нами, а жить вместо нас"
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1 час.
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