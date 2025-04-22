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,,Говорун'' от КПРФ

,,Говорун'' от КПРФ

Тимофеев Николай В статье хочется поговорить о депутате от КПРФ Бондаренко, о его отношения к религии, Православной вере.

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