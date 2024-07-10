Британия подтвердила право Украины использовать ракеты против России. Что сказал Кремль?

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил на саммите НАТО, что Украина имеет право использовать поставленные Великобританией ракеты большой дальности Storm Shadow для нанесения ударов по военным целям на территории России.
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