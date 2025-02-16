Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг.

ОАО ´Бобруйский завод растительных масел´14 февраля 2025 года (протокол №10) наблюдательный совет ОАО ´Бобруйский завод растительных масел´ принял решение созвать общее собрание акционеров 25 марта 2025 года.
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