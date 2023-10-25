Три передачи Капризова помогли «Миннесоте» победить «Эдмонтон»

«Миннесота» на домашней арене забросила семь шайб в ворота «Эдмонтона». В ночь на 25 октября в Сент-Пол (штат Миннесота, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз».