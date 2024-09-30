Создатели Vampire Survivors открывают издательское направление, чтобы помогать мал...

Создатели Vampire Survivors открывают издательское направление, чтобы помогать маленьким командам разработчиковPoncle, разработчики Vampire Survivors, объявили о запуске нового издательского подразделения, ориентированного, судя по всему, на инди-творцовЧитать дальше → источник#Vampire_Survivors.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)