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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели Vampire Survivors открывают издательское направление, чтобы помогать мал...

Создатели Vampire Survivors открывают издательское направление, чтобы помогать мал...

Создатели Vampire Survivors открывают издательское направление, чтобы помогать маленьким командам разработчиковPoncle, разработчики Vampire Survivors, объявили о запуске нового издательского подразделения, ориентированного, судя по всему, на инди-творцовЧитать дальше → источник#Vampire_Survivors.

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