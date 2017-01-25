О развитии вооружённых сил. Каждому своё

Интересно, всё-таки, сравнивать наш и западный подходы к усилению своих армий. Казалось бы, многие процессы должны протекать как-то похоже, поскольку тематика, при всех различиях (иногда практически полярных) всё-таки относится к одной сфере.
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