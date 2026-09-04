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Актер Дергачев назвал воспитание сына своим главным хобби

Актер Дергачев назвал воспитание сына своим главным хобби

Актер Борис Дергачев в интервью Леди Mail назвал воспитание своего сына главным увлечением. По словам 35-летнего артиста, время, проведенное с семьей, хоть и не всегда является отдыхом, приносит ему настоящее счастье.

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