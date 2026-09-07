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Киев "погружается в ад", а "зелёные" вывозят деньги мешками: политики Украины не смогли скрыть правду

Киев "погружается в ад", а "зелёные" вывозят деньги мешками: политики Украины не смогли скрыть правду

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице Украины повреждено каждое третье здание. Всего в Киеве – 12 тысяч многоэтажных домов.

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