Уникально: у команд из ОАЭ 5 матчей подряд друг с другом. Как такое возможно?

У «Аль-Ахли» с «Аль-Шарджей» как серия плей-офф в НБА или НХЛ. Уникальный случай в Объединенных Арабских Эмиратах: «Аль-Ахли» и «Аль-Шарджа» сыграют пять раз подряд! Благодаря жеребьевкам и удачному расписанию в лиге.