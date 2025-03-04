Уникально: у команд из ОАЭ 5 матчей подряд друг с другом. Как такое возможно?

У «Аль-Ахли» с «Аль-Шарджей» как серия плей-офф в НБА или НХЛ. Уникальный случай в Объединенных Арабских Эмиратах: «Аль-Ахли» и «Аль-Шарджа» сыграют пять раз подряд! Благодаря жеребьевкам и удачному расписанию в лиге.
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