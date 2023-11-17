Ирина Безрукова рассказала, почему не ходит на свидания

Ирина Безрукова рассказала, почему не ходит на свиданияИрина Безрукова сегодня нарасхват – задействованная в нескольких кинопроектах, актриса также успевает играть в двух постановках Московского Губернского театра.
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