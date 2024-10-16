«Так держать, Виктор!» — Бут начал мстить США через хуситов

Суд приговорил его к 25 годам тюремного заключения, а теперь, когда он вернулся на Родину, на Западе началась паника: «оружейный барон» возвращается? Бут начал мстить США через хуситов, и, как утверждает WSJ, уже состоялась автоматная сделка на 10 млн долларов.