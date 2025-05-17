Кто получит прибавку к пенсии с 1 июня: подробности

В июне ряд россиян получат повышенные пенсионные выплаты. О том, кому положена прибавка, напомнил председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
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