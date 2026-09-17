⛽️ Крымчанам советуют проверять наличие топлива на АЗС перед выездом Председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк разъяснил, как отслеживать топливо на автозаправках республики.
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