Сервер Minecraft создан для работы на 63-летней ОС

На этой неделе была достигнута еще одна важная веха в области запуска Minecraft неожиданными способами - на этот раз, благодаря проекту CobolCraft с открытым исходным кодом, у нас есть версия сервера Minecraft с большей частью его функциональности, работающая на GnuCOBOL, который является производным от языка кодирования COBOL, разработанного в 1959 году и первоначально стандартизированного в 1968 году до версии x86.