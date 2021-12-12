Хакнем

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Почему в сложные времена, богатые богатеют, а бедные ещё больше беднеют?

Почему в сложные времена, богатые богатеют, а бедные ещё больше беднеют?

#хакнем_финансы народная рубрика, обучающая эффективному управлению деньгами с целью создания финансового благополучия Почему в сложные времена, богатые богатеют, а бедные ещё больше беднеют? ОТКУДА ДЕНЬГИ?Всю свою жизнь я работаю с деньгами.

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