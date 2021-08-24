Если: — минус 15 млн человек; — минус 7% территории; — минус 3/4 промышленности; — минус 2/3 сбережений народа; — минус залежи полезных ископаемых (у иностранцев и олигархов) и минус карпатские леса; — минус собственные золотовалютные резервы (они сейчас практически все заёмные); — минус весь научно-технический потенциал; — минус половина работоспособного населения, уехавшая на заработки; — минус доступная система здравоохранения; — минус полноценная платёжеспособная гривна; — минус украинская земля, ранее принадлежавшая народу, а сегодня выставленная на продажу; — минус какой бы то ни было авторитет на международной арене; — минус желание молодёжи здесь рожать детвору; — минус в половину рождаемость; — плюс желание половины молодёжи уехать из страны навсегда; — плюс рост в два раза смертности; — плюс рост госдолга в 10 раз; — плюс рост тарифов в 15 раз; — плюс рост цен на продукты в среднем в 15 раз; — плюс каждый второй работающий — бедняк; — плюс 80% пожилых людей — нищие; — плюс рост численности госаппарата в 3 раза; — плюс полное внешнее управление крупнейшими госпредприятиями, национальной банковской системой, системой правосудия, прокуратурой, спецслужбами, МИДом; — плюс засилье грантоедов и агентуры влияния; — плюс нацификация и рост преступности; — плюс невозможность абсолютного большинства защитить свои права в судебном порядке вследствие намеренного увеличения в три раза судебных пошлин; — плюс уничтожение свободы слова путём незаконного закрытия ТВ-каналов, сайтов, газет, преследования лидеров мнения; так вот, если это «независимость», то у всех нас проблемы с восприятием реальности.