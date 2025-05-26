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ВСУ готовят новое крупное наступление? Три фактора, меняющие всё. Норин решил предупредить

ВСУ готовят новое крупное наступление? Три фактора, меняющие всё. Норин решил предупредить

Военный аналитик Норин оценил наступательный потенциал украинской армии.В Донбассе наблюдается относительная стабилизация фронта.

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