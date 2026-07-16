Россия рассчитывает на более объективный взгляд нового генсека ООН на ситуацию в Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил ожидание, что новый генеральный секретарь Организации Объединённых Наций будет рассматривать кризис в Украине с большей объективностью, чем нынешний глава организации.
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