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FiNE NEWS

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Россия рассчитывает на более объективный взгляд нового генсека ООН на ситуацию в Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил ожидание, что новый генеральный секретарь Организации Объединённых Наций будет рассматривать кризис в Украине с большей объективностью, чем нынешний глава организации.

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