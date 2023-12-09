«Будет гонка что надо»: в Белом доме прокомментировали выдвижение Путина в президенты

Представитель Белого дома был краток.фото: pixabay.com/David Mark --> Представитель Белого дома Джон Кирби не стал развёрнуто комментировать новости о том, что президент РФ Владимир Путин согласился участвовать в выборах 2024 года.
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