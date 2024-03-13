AMuS: Кристиан Хорнер готов отстранить Ньюи от работы в Red Bull Racing

AMuS: Кристиан Хорнер готов отстранить Ньюи от работы в Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolГлавный конструктор Red Bull Racing Эдриан Ньюи может прекратить работу в чемпионской команде Формулы 1, сообщает немецкий Auto Motor und Sport.
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