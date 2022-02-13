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АЛЕКСЕЙ ЧЕРВОТКИН, АЛЕКСАНДР БОЛЬШУНОВ, ДЕНИС СПИЦОВ И СЕРГЕЙ УСТЮГОВ ВЫИГРАЛИ ЭСТАФЕТУ НА ОЛИМПИАДЕ В ПЕКИНЕ

АЛЕКСЕЙ ЧЕРВОТКИН, АЛЕКСАНДР БОЛЬШУНОВ, ДЕНИС СПИЦОВ И СЕРГЕЙ УСТЮГОВ ВЫИГРАЛИ ЭСТАФЕТУ НА ОЛИМПИАДЕ В ПЕКИНЕ

Российские лыжники выиграли и мужскую эстафету на Олимпийских играх 2022 года в Пекине: чемпионами стали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

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