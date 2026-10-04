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Шоу-бизнес: Свадьбы, разводы, рождение детей: Что происходит в личной жизни звёзд «Игры престолов» через 15 лет после премьеры

Шоу-бизнес: Свадьбы, разводы, рождение детей: Что происходит в личной жизни звёзд «Игры престолов» через 15 лет после премьеры

С момента премьеры сериала на HBO прошло уже 15 лет, за это время «Игра престолов» уверенно заняла почётное место в списке культовых проектов и завоевала сердца миллионов зрителей во всём мире.

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